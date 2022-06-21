Ukrayna için kritik hafta! Cephedeki ateş körüklenebilir

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 118. gününe girdi.

Batılı ülkelerde Ukrayna'da savaşın uzamasına yönelik senaryolar ağırlık kazanırken, Kiev'den kritik bir açıklama geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, önceki gün video mesajıyla yaptığı açıklamada, ülkesini tarihi bir haftanın beklediğini söyledi. Zelenski'nin Ukrayna için bir iyi bir de kötü haberi içeren açıklamasında; Almanya Şansöylesi Olaf Scholz, Fransız lider Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis'in ziyaretleri sırasında güçlü destek verdiği Kiev'in Avrupa Birliği'ne (AB) adaylık statüsüne bu hafta sonuna kadar onay çıkabileceği belirtildi.

Öte yandan Ukraynalı lider, bu gelişmeye paralel olacak şekilde Rusya'nın Ukrayna şehirlerine saldırılarında artışın da yaşanacağını belirtti.

Zelenski, önceki gece yayımladığı video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, "AB'den Ukrayna'nın adaylık statüsüne ilişkin gelecek haberle gerçekten tarihi bir haftaya başlıyoruz." dedi. Bu konuda AB Komisyonundan zaten olumlu bir sonuç aldıklarını aktaran Ukrayna lideri, "1991'den bu yana Ukrayna için şu anda beklediğimiz kadar çok az önemli kararın alındığını herkes biliyor. Eminim ki sadece olumlu bir karar tüm Avrupa'nın çıkarına olacak" diye konuştu.

MOSKOVA SALDIRILARI ARTIRACAK

Diğer yandan Zelenski Ukrayna'nın AB'ye adaylık statüsüne ilişkin kararın alınacağı bu hafta Rusya'dan ülkesine yönelik düşmanca faaliyetlerinin artmasını beklediklerine de işaret ederek "Ve sadece Ukrayna'ya değil, diğer Avrupa ülkelerine de karşı. Hazırlanıyoruz ve hazırız. Ortaklarımızı uyarıyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'nın Zaporijya bölgesinde ve Harkiv yönünde güçlerini biriktirdiğini ifade eden Zelenski, "Yakıt altyapımıza tekrar saldırdılar, yakıt durumunu daha da kötüleştirmek istiyorlar. Elbette buna da cevap vereceğiz. Donbas'ta şiddetli çatışmalar sürüyor. Ancak Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka ve diğer sıcak noktalar direnmeye devam ediyor" dedi.

HEDEF SEVERODONETSK

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada ise, Rus birliklerinin Donetsk yönündeki saldırılarının Severodonetsk ve Bahmut kentleri sınırında yoğunlaştığı bildirildi. Özellikle saldırıların havadan yapılmaya devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Savaş, Severodonetsk şehrinde tam kontrol sağlamak için devam ediyor" denildi.

VON DER LEYEN'DEN OLUMLU MESAJ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ay sonuna doğru Brüksel'de yapılacak AB zirvesi öncesinde Ukrayna'ya resmi aday statüsü verileceğinden emin olduğunu duyurdu. Alman devlet kanalı ARD'ye konuşan Von der Leyen, "Olumlu bir karar alacağımıza kesinlikle inanıyorum. Bu aynı zamanda Avrupa Konseyi'nin vermesi gereken tarihi bir karar, ancak hazırlıklar iyi" dedi. AB Komisyonu'nun görüşü, 23-24 Haziran'da düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi'ne sunulacak.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi.

06:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

05:00 Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Kuzey Amerika kıta savunmasını modernize etmek için gelecek 6 yılda 4,9 milyar dolar harcayacaklarını bildirdi. Ukrayna krizi sonrası Kuzey Kutbu savunmasına ağırlık veren Kanada tarafı, açıklanan modernizasyon yatırımıyla bir radar istasyonları zinciri olan Kuzey Uyarı Sistemi'nin tamamını değiştirecek.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentine gerçekleştirilen bombardıman sonucu Harkiv veterinerlik akademisi ve çevresinde hasar oluştu.

03:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek, Madrid Zirvesi öncesinde Ukrayna ve Avrupa'nın savunmasıyla ilgili birlik ve iş birliği mesajı verdi.