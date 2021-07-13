İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Temmuz 2021 Salı / 3 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5973
  • EURO
    10,1691
  • ALTIN
    501.003
  • BIST100
    1346.84
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti
Dünya

Ukrayna İçişleri Bakanı Avakov, görevinden istifa etti

Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, görevinden istifa ettiğini duyurdu.

AA13 Temmuz 2021 Salı 18:47 - Güncelleme: 13 Temmuz 2021 Salı 18:47
ABONE OL

Avakov, bakanlığın internet sayfasından yaptığı açıklamada, görevinden istifa ettiğine yönelik dilekçe verdiğini belirterek, bakanlık personeline teşekkür etti.

Avakov'un görevinden ayrılabilmesi için Ukrayna Parlamentosunun istifa kararını kabul etmesi gerekiyor.

Ukrayna'da Meydan olaylarından sonra 27 Şubat 2014'te İçişleri Bakanı olarak atanan Arsen Avakov, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko dönemi boyunca görevini sürdürmüştü.

Avakov, 2019'da devlet başkanlığını Vladimir Zelenskiy'in kazanmasından sonra oluşturulan kabinelerde de içişleri bakanı olarak görev yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.