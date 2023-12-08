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Dünya

Ukrayna, IOC'nin ''Rus sporcuların 2024 Olimpiyatlarına tarafsız statüde katılabileceği'' kararını kınadı

Ukrayna Gençlik ve Spor Bakanı Matviy Bidniy, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin (IOC), Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına 'tarafsız sporcu' statüsünde katılabileceği yönündeki kararını şiddetle kınadıklarını bildirdi.

AA8 Aralık 2023 Cuma 22:32 - Güncelleme:
Ukrayna, IOC'nin ''Rus sporcuların 2024 Olimpiyatlarına tarafsız statüde katılabileceği'' kararını kınadı
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Bidniy, Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, IOC'nin Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına tarafsız olarak katılabileceğini duyurmasına tepki gösterdi.

IOC'nin kararını "sorumsuzluk" olarak nitelendiren Bidniy şunları kaydetti:

"Uluslararası ortaklarımıza ve olimpiyat komitesine, Rus sporcuların Ukraynalıları öldüren işgalcilerle aynı pasaporta sahip olduklarını açıkladık. Bu da (sporcuların) Ukraynalıların ölümlerinin sorumluluğunun bir kısmını taşıdıkları anlamına geliyor. Savaş zamanında beyaz tarafsızlık bayrağı arkasına saklanamazsınız. Avrupa'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en kanlı savaşa girdiği ve bir milletin diğerini yok etmeye çalıştığı bir dönemde tarafsızlık, sorumsuzluk ve katillere zımnen rıza göstermek anlamına geliyor. IOC İcra Komitesi üyelerinin sorumsuz kararını şiddetle kınıyoruz."

Bidniy, Ukraynalı sporcuların 2024 Olimpiyatlarına katılıp katılmayacağına ilişkin kararı Ukrayna spor camiası ve ülkenin üst düzey siyasi liderleriyle istişare ettikten sonra alacaklarını kaydetti.

IOC, Rus ve Belaruslu sporcuların 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda "tarafsız sporcu" statüsünde yarışabileceğini duyurmuş, Rusya ve Belarus'a ait bayrak, amblem ve marşların kullanılamayacağını açıklamıştı.

  • Ukrayna Spor Bakanı
  • IOC Kararı
  • Tarafsız Sporcular

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