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Dünya

Ukrayna: Japonya'da, gemideki vatandaşlarımız için gerekenler yapılıyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pristayko tarafından yapılan açıklamada, 'Japonya'da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarımızla büyükelçiliğimiz sürekli irtibat halinde ve gerekenleri yapıyoruz' dedi.

IHA07.02.2020  14:00 - Güncelleme: 07.02.2020  14:00

Konuya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Dışişleri Bakanı Vadim Pristayko, "Japonya’da karantina altına alınan gemideki vatandaşlarımızla büyükelçiliğimiz sürekli irtibat halinde ve gerekenleri yapıyoruz. Konuyla ilgili doktorlarımız, Sağlık Bakanlığımız, Ukrayna Güvenlik ve Savunma Teşkilatımız koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.

Öte yandan Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı’nda karantina altına alınan gemideki ilk taramalarda 20 kişide korona virüsüne rastlanmıştı. Bunun üzerine karantinanın, virüsün kuluçka süresi göz önüne alınarak en az 14 gün süreyle uygulanmaya devam edeceği açıklanmıştı. Gemideki vaka sayısının 61’e çıkmasının ardından sürenin uzatılıp uzatılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

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