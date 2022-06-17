Ukrayna: Karadeniz'de mühimmat, silah ve asker taşıyan Rus gemisini vurduk

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 114. gününe girdi. Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook sayfasından yapılan açıklamaya göre, Yılan Adası'na mühimmat, silah ve asker taşıyan Rusya Karadeniz Filosu'nun "Vasiliy Beh" römorkörü Karadeniz sularında vuruldu.

Gemide "TOR" hava savunma füze sisteminin de bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, mürettebatın yüzde 70'inin vurulduğu, geri kalanın ise akıbetinin bilinmediği ifade edildi.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...

12:50 İtalyan enerji firması ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan talep edilen günlük gaz miktarının sadece yüzde 50'sinin tedarik edileceğini belirtti.

12:40 Rusya'nın Ukrayna'ya sınırı olan Belgorod bölgesinde bir Rus Su-25 savaş uçağının düştüğü bildirildi.

12:38 Fransa, Rusya'dan artık gaz alımı yapmayacağını açıkladı.

12:15 Ukrayna Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de Rusya'ya ait mühimmat, silah ve asker taşıyan geminin vurulduğunu bildirdi.

11:48 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'da "Rusya ablukasına takılan" Odessa Limanı'ndaki on binlerce tonluk tahıl stokunu Karadeniz güzergahına alternatif olarak Romanya üzerinden çıkarma arayışında olduğunu belirtti.

11:04 Avrupa'nın üç büyük ülkesinden liderlerin Ukrayna'ya dün yaptıkları ziyaretin ardından bugün İngiltere'de Ukrayna'nın devam eden Rus işgalinde hasar gören altyapısının yeniden inşası hakkında görüşmeler yapılacak.

07:00 Ukrayna Ulusal Muhafızlarına bağlı Azov Taburu, Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Zaporijya bölgesinde alçak uçuş yapan Rusya'ya ait Mi-35M tipi helikopteri vurarak düşürdü.

06:00 Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanlığı tarafından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde düzenlenen Prespa Diyalog Forumu kapsamında "Ukrayna'daki savaştan sonra ne olacak?" konulu panel düzenlendi. Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, panelde bir açılış konuşması yaptı. Panel kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ve Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Molanovic de konuşma yaptı.

06:30 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, NATO'nun doğu kanadının eskiye göre daha esnek ve güçlü bir savunma durumuna sahip olduğunu, askeri kapasite ve kabiliyetlerinin arttığını ve ittifakın Rusya karşısında zaman içinde daha güçlü olacağını belirtti.

05:00 Rus basınında yer alan haberlerde, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın Zaporijya ve Herson bölgelerinde yeni doğan bebeklere Rusya vatandaşlığı vereceği aktarıldı.

04:30 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Ukrayna'da Rus birliklerinin kuşatmasının sürdüğü Mariupol kentinde durumun vahim olduğunu, şehir sakinlerinin salgın hastalık riski altında yaşadığını belirtti.

04:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna ile Batı Balkan ülkelerinin tam Avrupa entegrasyonunun "Avrupa'nın tarihsel olarak güçlenmesi ve Rusya'nın kendilerini tek başına yenme yeteneğinin tamamen ortadan kaldırılmasını" sağlayacağını söyledi.

03:30 Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron ve İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna'ya Avrupa Birliği (AB) üyeliği için "adaylık" statüsü verilmesini desteklediklerini açıkladı.

03:00 Hollanda Güvenlik ve İstihbarat Dairesi (AIVD), bir Rus casusun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) stajyer olarak çalışmasının engellendiğini duyurdu.

02:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski'nin kendilerinden yeni silah talebi olmadığını söyledi.

01:30 ABD'de realist dış politika akımının en önde gelen isimlerinden Chicago Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü John J. Mearsheimer, ABD'nin Ukrayna'daki savaş yerine kendisi için en büyük tehdit olan Çin'e odaklanması gerektiğini söyledi.

01:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın küresel gıda krizini kışkırttığını belirterek, "Ukrayna'dan gıda sevkiyatı yapılamayan Afrika ve Asya ülkelerinde Rusya'nın açlık ve siyasi kaosu yaratma yönündeki planını önlemek için elimizden geleni yapmamız gerekiyor." dedi.

00:00 ABD Tarım Bakanı Tom Vilsack, "Rusya, gıdayı bir silah ve savaş aracı olarak kullanıyor" dedi.