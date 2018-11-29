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Ukrayna Kırım’a girişleri yabancılara kapattı

Rusya ile Azak Denizi’nde yaşanan kriz sonrasında 10 ilde bir ay süreyle sıkıyönetim ilan eden Ukrayna yönetimi, Rusya’nın dört yıl önce ele geçirip ilhak ettiği Kırım Yarımadası’na yabancıların girişini geçici olarak yasakladı.

  • DHA
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Ukrayna Sınır Güvenlik İdaresi’nden yapılan açıklamada, Rus işgali altındaki Kırım Yarımadası’na Ukrayna yönetiminin denetimindeki bölgelerden giriş-çıkışların, sıkıyönetim süresi boyunca yabancı uyruklulara kapalı olacağı belirtildi.
Belirtilen süre boyunca Kırım Yarımadası’na Ukrayna denetimindeki topraklardan sadece Ukrayna vatandaşlarının giriş-çıkış yapabileceklerinin vurgulandığı açıklamada ayrıca, kararın yürürlüğe girmesinden önce Kırım Yarımadası’na Ukrayna yasalarına uygun şekilde giriş yapmış olan yabancı uyrukluların, buradan tekrar Ukrayna yönetiminin denetimindeki topraklara giriş yapabilecekleri bildirildi.
 
Rusya’nın Azak Denizi ile Karadeniz arasındaki Kerç Boğazı civarında Pazar günü üç Ukrayna savaş gemisine el koymasının ardından Ukrayna Parlamentosu, Ukrayna’nın 10 ilinde (Vinnitsa, Odessa, Herson, Zaporojye, Nikolayev, Donetsk, Lugansk, Harkov, Sumi, Çernigov) bir ay süreyle sıkıyönetim ilan edilmesini öngören bir kararnameyi kabul etti

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