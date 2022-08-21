İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2022 Pazar / 24 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,0876
  • EURO
    18,1625
  • ALTIN
    1016.26
  • BIST100
    3020.2
Dünya

Ukrayna: Kırım'daki hava değişti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ulusa sesleniş konuşmasında Kırım'daki havanın değiştiğini, ilhakının geçici olduğunu söyleyerek, “Ukrayna geri dönüyor” ifadelerini kullandı.

DHA21 Ağustos 2022 Pazar 10:31 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukrayna-Rusya savaşı 179'uncu gününde devam ederken, Kırım'da son günlerde patlamalar oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kırım'daki havanın değiştiğini belirterek, "Bu yıl gerçekten çok özel. Bu yıl, Kırım'ın havasında, oradaki işgalin geçici olduğunu ve Ukrayna'nın geri döndüğünü tam anlamıyla hissedebilirsiniz" dedi. Ukrayna'nın 'yenilmez' olarak görülen Rus ordusuna karşı koyduğunu ifade eden Zelenski, "Ne kadar çok şey değişti. Dünyadaki hemen hemen herkesin değiştirmenin imkansız olduğunu düşündüğü şeyler. Onlarca yıl boyunca yenilmez olduğu düşünülen Rus ordusuna karşı neler değişti" dedi.

BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VURGUSU

Zelenski, 24 Ağustos'ta Ukrayna'nın Sovyetler Birliği'nden ayrılışı sonucu kabul edilen Bağımsızlık Günü'nü hatırlattı. Zelenski, "Bu hafta Rusya'nın kötü ve acımasız eylemlerde bulunmaya çalışabileceğinin farkında olmalıyız. Düşmanımız böyle bir düşman" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.