Ukrayna krizinde kilise savaşları 

Azak Denizi’nde yer alan Kerç Boğazı’ndan geçişi sırasında Rus donanmasının ‘karasuları egemenliğini ihlal’ gerekçesiyle Ukrayna savaş gemilerine müdahalesiyle başlayan Moskova-Kiev krizi ruhani boyuta taşındı. İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi, Moskova Patrikhanesi’nden ayrılarak bağımsız olmak isteyen Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin yeniden kuruluş taslağını hazırladığını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko Fener’in kararını sevinçle karşılarken, ülkede Moskova Patrikhanesi’ne bağlı papazların evlerine de baskın gerçekleştirildi.

PAPAZLARA SINIR DIŞI

Poroşenko, önceki akşam, Fener Rum Patriği Bartolomeos’un imzası bulunan otosefal Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kuruluş taslağının ellerine ulaştığı söyledi. Seçimlerden önce verdiği vaatlerden birinin ‘Moskova’dan ayrı bir kilise’ olduğunu hatırlatan Poroşenko, “Otosefal Ukrayna Ortodoks Kilisesi’nin kuruluşuna dair tarihi karar resmileşti. Bağımsızlığımız onaylandı” ifadeleriyle mutluluğunu dile getirdi. Poroşenko’nun açıklamasının ardından Ukraynalı göstericiler Moskova Patrikhanesi’ne bağlı Ukrayna Kilisesi’nin önüne yürüyerek Metropolit Onufiri aleyhine sloganlar attı. Göstericiler Moskova’ya bağlı papazların sınır dışı edilmesini istedi. Öte yandan, Rusya karşıtlığının Kerç krizi ile birlikte tavan yaptığı ülkede Ukrayna güvenlik güçleri, sabah saatlerinde Moskova Patrikhanesi’ne bağlı adamlarının evine baskın yaptı.

MANASTIRA BASKIN

Ukrayna istihbaratının Kiev’deki Pecherskaya Manastırı ve ‘toplumda nefreti körüklemekle’ suçlanan papazların evinde arama yaptığı dığı bildirildi. Ukrayna’da Kiev yönetimine bağlı Ortodoks Kilisesi, Eylül ayında Moskova Patrikhanesi’nden ayrılma talebinde bulunmuştu. Ortodoks dünyasında büyük bir bölünmeye neden olan ve aylar önce patlak veren dini gerginlikte, bağımsızlık kararının, Moskova-Kiev krizi sırasında resmiyete dökülmesi dikkat çekti.

Erişkin Rus erkeklerine giriş yasağı