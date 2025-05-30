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Dünya

Ukrayna lideri Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Telefon görüşmesinin ardından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan desteği nedeniyle teşekkürlerini sundu.

AA30 Mayıs 2025 Cuma 23:15 - Güncelleme:
Ukrayna lideri Zelenski'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
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Ukrayna lideri Zelenski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesine ilişkin sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşım yaptı.

Telefon görüşmesini "iyi ve çok kapsamlı" olarak nitelendiren Zelenski, Türkiye'nin, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleme hususundaki ilkesel duruşu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini kaydetti.

ESİR DEĞİŞİMİ VURGUSU

Zelenski, görüşmede 16 Mayıs'ta Rusya ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri müzakerelerin de ele alındığını kaydederek, esir değişiminin müzakerelerin önemli ama "tek başarısı" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Barışa doğru ilerlemek için "ateşkesin gerekliliğine" değinen Zelenski, ölümlerin durması gerektiği mesajını verdi.

Zelenski, İstanbul'da bir sonraki müzakere olasılığı ve ülkesinin "hangi koşullar altında" buna katılmaya hazır olacağının da ele alındığını aktararak "Bu müzakerelerin boş geçemeyeceği ve geçmemesi gerektiği görüşünü paylaşıyoruz. Ayrıca Ukrayna, Rusya, Türkiye ve ABD liderleri düzeyinde dörtlü bir potansiyel toplantı üzerine de konuştuk." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Ankara'nın, Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi'ne katılımının da konuşulduğunu belirten Zelenski, minnettarlığını sundu.

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