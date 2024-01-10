Ukrayna ordusunda yaklaşık 262 milyon dolarlık ihlal tespit edildi

Umerov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusundaki yolsuzluk meselesini değerlendirdi.

Ukrayna'da son zamanlarda görülen gözaltı ve ceza davalarıyla ilgili haberlerde bir değişiklik olduğunu ve bunun giderek daha sık fark edileceğini belirten Umerov, "Savunma Bakanlığı ekibinin önceliklerinden biri sistemi kurum içinde ve dışında dürüst olmayanlardan temizlemek. Bu konuda aktif olarak çalışıyoruz, kolluk kuvvetleriyle yakın işbirliği içinde yolsuzluğun kökünü kazıyoruz. Sistem direniyor ancak bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Umerov, Savunma Bakanlığının iç denetimi ve yenilenen Savunma Bakanlığı Müfettişliğinin tam olarak faaliyete geçtiğini kaydederek, "Şimdiden çok sayıda ihlal tespit ettiler: Son 4 ayda, daha önce işlenen 10 milyar grivnadan (yaklaşık 262 milyon dolar) fazla değerde ihlal tespit edildi." ifadesine yer verdi.

Tüm yolsuzluk olaylarına ve ihlallere sert şekilde müdahale ettiğini aktaran Umerov, "Kolluk kuvvetleri ve istihbarat servisleriyle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Gerekli tüm bilgileri meslektaşlarımıza aktarıyoruz. Örneğin aralıkta Ukrayna Güvenlik Servisi Savunma Bakanlığıyla işbirliğinde Silahlı Kuvvetleri için yaklaşık 1 milyar 500 bin grivna (yaklaşık 39 milyon dolar) değerinde mühimmat alımına yönelik bir yolsuzluk planını ortadan kaldırdı." değerlendirmesini yaptı.