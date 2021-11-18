Ukrayna Parlamentosu'ndan Türkiye kararı! 303 oyla kabul edildi

Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek askeri çerçeve anlaşmasını onayladı.
Yasa tasarısı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.
Ülkeler arasındaki işbirliği özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara eğitim ve karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içerecek.