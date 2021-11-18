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Dünya

Ukrayna Parlamentosu'ndan Türkiye kararı! 303 oyla kabul edildi

Türkiye ile Ukrayna arasındaki hükümetler arası çerçeve askeri anlaşması Ukrayna Parlamentosu'ndan geçti. 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edilen yasa tasarısı özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içeriyor.

AA18 Kasım 2021 Perşembe 20:56 - Güncelleme: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:22
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Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada, bugünkü oturumunda Ukrayna ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek askeri çerçeve anlaşmasını onayladı.

Yasa tasarısı, 450 milletvekilinden oluşan parlamentoda 303 vekilin oyuyla kabul edildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin 16 Ekim 2020'de İstanbul ziyareti sırasında imzalanan anlaşma, karşılıklı askeri iş birliği konularına hukuki temel oluşturuyor.

SAVUNMA SANAYİSİNE YÖNELİK İŞBİRLİĞİ

Ülkeler arasındaki işbirliği özellikle askeri eğitim, ortak tatbikatlara eğitim ve karşılıklı katılım, savunma sanayii ve askeri gizli bilgilerin alışverişini içerecek.

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