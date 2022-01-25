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Dünya

Ukrayna Parlamentosu'ndan uluslararası topluma çağrı

Ukrayna Parlamentosu, uluslararası topluma 'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri şantajını engelleme' çağrısında bulundu.

AA25 Ocak 2022 Salı 15:00 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 15:00
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Ukrayna Parlamentosu, (Verkhovna Rada) Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Parlamentosu, yabancı devletlerin hükümet ve parlamentoları ile uluslararası kuruluşlara Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri eylemleriyle ilgili başvuru yapılması yönünde bildiri kabul edildi.

Toplantıya katılan 319 milletvekilinden 282'sinin oyuyla kabul edilen bildiride, "Rusya'nın, Ukrayna'nın Avrupa ve NATO'ya yönelik girişimlerini engelleme amacıyla askeri şantaj yaptığı ve bunun kabul edilemez olduğu" ifade edildi.

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