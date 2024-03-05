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Dünya

Ukrayna, Rus devriye gemisini vurdu

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya Karadeniz Filosu'na ait 'Sergey Kotov' adlı devriye gemisini vurduklarını duyurdu.

AA5 Mart 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Ukrayna, Rus devriye gemisini vurdu
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İstihbarat Ana Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bu gece "Group 13" özel biriminin, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" devriye gemisine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırının Ukrayna Deniz Kuvvetleriyle işbirliğinde ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığının desteğiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, Magura V5 insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus gemisinin ön tarafına, sağ ve sol yanlarına hasar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geminin Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna kara sularında vurulduğu ifade edildi.

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