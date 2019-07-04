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Ukrayna, Rus gazı sevkiyatının tümüyle durmasına hazırlanıyor

Naftogaz İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, 'Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazının sevkiyatının, sadece 2020’nin ilk çeyreğinde değil, bu yılın sonundan itibaren tamamen durdurulmasına hazırlanıyoruz' dedi.

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Ukrayna'nın devlet doğal gaz şirketi Naftogaz’ın İcra Direktörü Yuriy Vitrenko, Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazının sevkiyatının, bu yılın sonundan itibaren tamamen durdurulmasına hazırlandıklarını bildirdi.
 
Vitrenko, sosyal medya sitesi Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesini içeren ve bu yıl sona erecek sözleşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Rusya’nın Ukrayna ile yaptığı doğal gaz görüşmelerine ticari değil siyasi açıdan yaklaştığını savunan Vitrenko, “Rus siyasi iradesinin, bağımsız bir şekilde yaptığı Avrupa tercihi nedeniyle Ukrayna’yı transit gelirlerinden mahrum bırakarak cezalandırmak istediğini anlamamız gerekiyor.” ifadesini kullandı.
 
Ukrayna’nın bağımsızlığını kaybetmeden, transit konumunu korumaya çalışmak için elinden geleni yapacağını vurgulayan Vitrenko, “Ancak maalesef, Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazının sevkiyatının, sadece 2020’nin ilk çeyreğinde değil, bu yılın sonundan itibaren tamamen durdurulmasına hazırlanıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.
 
Naftogaz Doğal Gaz Birimi Direktörü Andrey Favorov da bugün Kanada’nın Toronto kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden gönderilen Rus gazında 3 ay sürebilecek kesinti beklediklerini açıklamıştı.
 
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, bir süre önce yaptığı açıklamada, "Ukrayna, mevcut transit sözleşmesinin süresi dolmadan, Avrupa Birliği mevzuatı uyarınca yeni bir transit sözleşmesi imzalayamaz. Biz Rusya olarak mevcut transit sözleşmesini uzatmaya hazır olduğumuzu söylüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
 
Rusya ve Ukrayna arasındaki doğal gaz teminine ve Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gönderilmesine ilişkin sözleşme 2019 sonunda sona erecek.

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