Ukrayna: Rus güçleri saldırı potansiyellerini kaybetti

AA 17 Mart 2022 Perşembe 22:19 - Güncelleme: 17 Mart 2022 Perşembe 22:21

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana yaşanan gelişmeler değerlendirildi.

Bugün, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın 22. günü olduğu belirtilen açıklamada, "Ukrayna halkının Rus işgaline karşı kahramanca direnişinin 22. günü bitiyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna topraklarına giren Rus askeri birliklerinin saldırı imkanlarını önemli ölçüde kaybettikleri savunulan açıklamada, "İşgalci güçler saldırı potansiyellerini kaybetti ve her yönde durduruldular. Düşmanın lojistikle ilgili önemli sorunları var, kayıplar vermeye devam ediyor." denildi.

"Rus Silahlı Kuvvetlerinin 4. Ordusunun 960. Saldırı Havacılık Alayı'nın havacılık birimlerinin önemli kayıplara uğradığı" aktarılan açıklamada, Ukraynalı askerlerin Rusya'nın Batı Askeri Bölgesi'nin 252. Motorlu Tüfek Alayı birimlerine Harkiv bölgesinde önemli kayıplar verdirdiği de kaydedildi.

Açıklamada, Rus askerlerinin yerel insanlara yönelik savaş suçu işlemeye devam ettiklerinin altı çizildi.