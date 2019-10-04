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Ukrayna Rus tanklarına karşı ABD'li 'Javelin' alıyor

ABD Dışişleri Bakanlığının Ukrayna'ya 39,2 milyon dolar değerinde 150 Javelin antitank füzesi ile 10 fırlatma platformunun satışına onay verdiği bildirildi.

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ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'ya değeri 39,2 milyon doları aşmayacak şekilde 150 adet Javelin füzesi ve ilgili ekipmanının satışına onay verme karar aldı. Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı bu muhtemel satış ile ilgili Kongre’ye gerekli tebligatı sundu." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, satış paketinin içinde 150 Javelin füzesinin yanı sıra 10 fırlatma platformu ve diğer gerekli destek ekipmanının bulunduğu kaydedildi.

ABD geçen yıl da Ukrayna'ya 210 Javelin füzesi ve 37 fırlatma platformu satmıştı.

Onayın, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuzdaki Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesi üzerine başlatılan azil tartışması devam ederken gelmesi dikkat çekti.

Bu satışın söz konusu telefon görüşmesinde bahsi geçen toplam 400 milyon dolarlık askeri yardımlardan ayrı olduğu ifade ediliyor.

Trump'ın görüşmede Zelenskiy'den gelecek başkanlık seçimlerinde rakibi Demokratların başkan aday adayları arasında yer alan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ülkedeki faaliyetlerini soruşturmasını talep ettiği ileri sürülmüştü.

Görüşmenin ardından kimliği açıklanmayan bir ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlisi, Trump hakkında yabancı bir devlet yetkilisinden siyasi rakibinin itibarının zedeleyebilecek bir adli soruşturma için talepte bulunarak anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle CIA Başmüfettişi'ne resmi şikayet raporu sunmuştu.

Söz konusu görüşmenin ortaya çıkması ve şikayet başvurusunun kanunlara uygun olarak Kongre'ye iletilmediğinin anlaşılmasının ardından ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında azil soruşturması başlatma kararı almıştı.

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