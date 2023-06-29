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Dünya

Ukrayna: Rusların Kramatorsk şehrine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rus ordusunun 27 Haziran'da Ukrayna'nın Kramatorsk şehrindeki bir lokantaya gerçekleştirdiği füze saldırısında ölü sayısının 12'ye yükseldiğini bildirdi.

AA29 Haziran 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Ukrayna: Rusların Kramatorsk şehrine düzenlediği saldırıda ölü sayısı 12'ye çıktı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerin 27 Haziran'da Donetsk bölgesi Kramatorsk şehrindeki bir lokantayı vurması sonucu başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi.

İki gün süren arama kurtarma çalışmaları sırasında lokantanın enkazından 4 kişinin cesedinin çıkarıldığına işaret edilen açıklamada, "Böylece ölü sayısı 12'ye yükseldi. Hepsinin kimliği tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda yaralananların sayısının da 65'e çıktığı kaydedildi.

Kramatorsk Şehir Konseyi'nin internet sitesinde yer alan açıklamada da Rus ordusunun 27 Haziran'da şehre düzenlediği füze saldırısında hayatını kaybedenler için şehirde 30 Haziran ve 1-2 Temmuz tarihlerinde yas ilan edildiği belirtildi.

  • Ukrayna İçişleri Bakanlığı
  • Rus ordusu
  • Kramatorsk

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