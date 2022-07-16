Ukrayna: Rusya, Odessa kentine füze saldırısı düzenledi

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 143. gününe girdi.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.
Ukrayna'nın Odessa kentine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında, bir sanayi ve ticaret şirketinin deposunda yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
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