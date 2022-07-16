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Dünya

Ukrayna: Rusya, Odessa kentine füze saldırısı düzenledi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 143. gününe girdi. Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir sanayi ve ticaret şirketinin deposuna Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısı nedeniyle yangın çıktı.

16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:05 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 143. gününe girdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor.

Ukrayna'nın Odessa kentine Rus ordusunca düzenlenen füze saldırısında, bir sanayi ve ticaret şirketinin deposunda yangın çıktı.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

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