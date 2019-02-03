Ukrayna: Rusya’dan gaz projesiyle ilgili teklif geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller’den devam eden anlaşmanın süresini uzatma teklifi alındığını belirtti. Klimkin, “Bugün tamamen farklı kanunlar ve kurallar yürürlükte. Bunlar Avrupa Birliği’ne uygun kanunlar. Bu konuda Avrupa Komisyonu ile hemfikir olmaktan mutluyum. Avrupa Birliği bile Rusya’ya kanunların ve hayatın değiştiğini anlatmaya çalışıyor. Eskiden yapılmış bir anlaşmaya geri dönmek ya da onu uzatmak artık mümkün değil” dedi.

Konuya ilişkin Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Başkanı Andrey Kobolev’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, “Rus tarafının eski bir anlaşmayı olduğu gibi devam ettirmek istemesine çok şaşırdım doğrusu. Biz Naftogaz olarak sadece Avrupa Birliği yasalarına uygun yeni bir anlaşmayı kabul edebiliriz” dedi. Kobolev, “Avrupa Birliği’yle görüştük. Detaylarına dair yorum yapmak istemiyorum ama biz ödevlerimizi yapacağız. Bir sonraki buluşmanın Mart ya da Nisan ayında olmasını planlıyoruz” dedi.

Gazprom ile Neftogaz arasında 2009’da yapılan ve 2019 yılının sonuna kadar geçerliliği olan anlaşmaya göre, Rus gazı Ukrayna üzerinden on yıldır Avrupa’ya taşınıyor. Anlaşmaya ilişkin son görüşme 21 Ocak tarihinde Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.