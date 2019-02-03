15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2086
  • 5,9738
  • 220.649
  • 102.937
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna: Rusya’dan gaz projesiyle ilgili teklif geldi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Federasyonu’ndan gaz projesiyle ilgili yeni bir teklif geldiği belirtildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller’den devam eden anlaşmanın süresini uzatma teklifi alındığını belirtti. Klimkin, “Bugün tamamen farklı kanunlar ve kurallar yürürlükte. Bunlar Avrupa Birliği’ne uygun kanunlar. Bu konuda Avrupa Komisyonu ile hemfikir olmaktan mutluyum. Avrupa Birliği bile Rusya’ya kanunların ve hayatın değiştiğini anlatmaya çalışıyor. Eskiden yapılmış bir anlaşmaya geri dönmek ya da onu uzatmak artık mümkün değil” dedi.
 
Konuya ilişkin Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'ın Başkanı Andrey Kobolev’den de bir açıklama geldi. Açıklamada, “Rus tarafının eski bir anlaşmayı olduğu gibi devam ettirmek istemesine çok şaşırdım doğrusu. Biz Naftogaz olarak sadece Avrupa Birliği yasalarına uygun yeni bir anlaşmayı kabul edebiliriz” dedi. Kobolev, “Avrupa Birliği’yle görüştük. Detaylarına dair yorum yapmak istemiyorum ama biz ödevlerimizi yapacağız. Bir sonraki buluşmanın Mart ya da Nisan ayında olmasını planlıyoruz” dedi.
 
Gazprom ile Neftogaz arasında 2009’da yapılan ve 2019 yılının sonuna kadar geçerliliği olan anlaşmaya göre, Rus gazı Ukrayna üzerinden on yıldır Avrupa’ya taşınıyor. Anlaşmaya ilişkin son görüşme 21 Ocak tarihinde Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla Brüksel'de gerçekleştirilmiş ancak bir sonuç alınamamıştı.
 

Çöken çatının altında kalmaktan son anda kurtuldular

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

'Nereden gelirse gelsin tehditleri ortadan kaldıracağız'

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Bitlis'te kar faciası: Ölü ve yaralılar var

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

Antalya'da ormanda genç kıza 'işkence'ye soruşturma

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

İhracatı %95 arttı: Ülkeye 23 milyon dolar döviz kazandırdı

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'den komşusuna 5 milyar dolar kredi

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

Türkiye'nin ihracatına 'akrep' katkısı

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi

100 yıl sonra ilk kez görülmüştü: Rekor ceza geldi

'Polis misin, hamamcı mısın?'

'Polis misin, hamamcı mısın?'
 

POPÜLER HABERLER

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

Trafik polisinden kamyon sürücüsüne ‘Nereye böyle’ anonsu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA