Rusya Azak Denizi'ndeki Ukrayna deniz limanlarını kısmen açtı

Ukrayna Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Volodymyr Omelyan, Rusya'nın Azak Denizi'ndeki Ukrayna deniz limanlarını kısmen açtığını duyurdu.

Reuters'ın aktardığına göre Omelyan, "Evet, Berdyansk ve Mariupol limanları kısmen açıldı. Gemiler Kerç Boğazı'ndan Ukrayna limanlarına doğru giriş çıkışlarını yapıyor. Tarfik kısmen eski haline döndü" ifadelerini kullandı.

Olay

Rusya, 26 Kasım sabahı Azak Denizi'nde Rus karasularını "ihlal ettiği" gerekçesiyle üç Ukrayna gemisine, mürettebatıyla beraber alıkoymuştu.

Karadeniz'de yaşanan bu gerilim sonucu, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ülkede olağanüstü hal etmiş, bu hareket Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından Ukrayna'da yapılacak seçimler öncesi Poroşenko tarafından hazırlanmış bir "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.