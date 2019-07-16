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Ukrayna, Rusya'ya ekonomik kısıtlamayı 2021 yılına kadar uzattı

Ukrayna’nın 2016 yılında aldığı ve 2019 yılı sonuna kadar sürecek olan Rusya’ya ekonomik kısıtlama kararını 2021 yılına kadar uzattığı açıklandı.

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Ukrayna’da 2014 yılında başlayan iç savaşın ardından Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan politik gerilimler sürmeye devam ediyor. Ukrayna’nın eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko hükümeti tarafından iç savaşın ardından 2016 yılında alınan karar ile Rus mallarının Ukrayna’ya girmesine kısıtlamalar getirilmişti. Rusya tarafından da Ukrayna’nın aldığı bu karara aynı şekilde karşılık verilerek Ukrayna’ya ekonomik kısıtlamalar getirilmişti. Geçtiğimiz ay Ukrayna Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenskiy, Poroşenko’nun aldığı Rusya’ya ekonomik yaptırım kararını uzatma kararı aldı.
 
Ukrayna Hükümeti Bakanlar Kurulu tarafından 31 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek olan Rusya’ya ekonomik kısıtlama kararının 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verildi. Alınan karar Ukrayna Hükümeti’nin resmi internet organı tarafından kamuoyuna duyuruldu.

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