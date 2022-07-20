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Dünya

Ukrayna savaşında Hamaney'den Rusya'ya destek

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran ve Rusya'nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna vurgu yaparak, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin “Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı” dedi.

DHA20 Temmuz 2022 Çarşamba 10:00 - Güncelleme:
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İran'ın dini lideri Hamaney, İran ve Rusya'nın uzun vadeli iş birliğinin her iki ülke için de faydalı olduğuna ve zirveye ulaşması gerektiğine vurgu yaparak, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına ilişkin açıklamada bulundu. Hamaney, "Savaş düşmanca, çetin bir meseledir ve İslam Cumhuriyeti asla sıradan insanların savaşlardan etkilendiğini görmekten yana değildir. Ancak Ukrayna konusunda Rusya harekete geçmeseydi karşı taraf savaş başlatacaktı" dedi.

"NATO TEHLİKELİ BİR OLUŞUMDUR"

NATO'nun 'tehlikeli bir oluşum' olduğunu söyleyen Hamaney, "Batı, güçlü ve bağımsız bir Rusya'ya tamamen karşıdır. NATO'nun önü açılırsa, hiçbir sınır tanımayacak. Ukrayna'da durdurulmasaydı, daha sonra benzer bir savaşı Kırım'da başlatacaktı" ifadelerini kullandı.

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