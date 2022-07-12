Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 139. gününe girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi.

İngiltere'de yayımlanan Times gazetesine konuşan Reznikov, Ukrayna ekonomisini kurtarmak için ülkenin güneyinde, Karadeniz kıyısındaki bölgelerin geri alınmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

'HER GÜN YÜZLERCE ASKERİMİZİ KAYBEDİYORUZ'

Reznikov, Ukrayna'ya NATO düzeyinde silah ve hava savunması desteği yapan İngiltere'ye teşekkür etti, yardımların ve silah teslimatlarının hızlanması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna'nın bundan önce Sovyet döneminden kalma silahlarla yetinmek zorunda kaldığına dikkat çeken Reznikov, "Askerlerimizi korumak için daha çok desteğe ihtiyacımız var. Howitzer toplarını bekleyerek geçirdiğimiz her gün yüzlerce askerimizi kaybedebiliyoruz" dedi.

Reznikov, "Ordumuzda yaklaşık 700 bin askerimiz var. Buna ulusal muhafızları, polis teşkilatını ve sınır koruma ekiplerini eklediğimizde neredeyse bir milyonluk askeri gücümüz oluyor" diye konuştu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

12:30 Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, "NATO'nun silah desteği ve yaklaşık bir milyon kişilik askeri güçle ülkenin güneyini geri almayı hedefliyoruz" dedi.

12:15 Rusya'nın, 9 Temmuz'da Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki 5 katlı bir binayı hedef alması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi.

11:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kanada'nın Kuzey Akım 1 türbinini Almanya'ya iade etme kararına tepki gösterdi. Zelenski, "Bir terör devletine yaptırımlara böyle bir istisna getirilirse, yarın ne gibi istisnalar isteyecektir?" dedi.

10:55 Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki yaklaşık 2 bin 500 kilometrelik cephenin en yoğun çatışmaların yaşandığı bölgelerden Donetsk'ye bağlı köylerde yaşayan halkın tahliyesi, genelde topçu sistemlerin ağır saldırıları altında sürüyor.

10:30 Ukrayna'nın Chasiv Yar kasabasında Rusya'nın roketli saldırısı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Hayatını kaybedenlerin arasında 9 yaşında bir çocuğun da bulunduğu belirtildi.

09:30 Ukrayna tarafından Rus ordusundan ele geçirilen tank, füzesavar, tanksavar gibi askeri teçhizatlar Çekya'nın Başkenti Prag'da Letna meydanında sergilenmeye başlandı.

07:00 Rus işgali altındaki Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rusya'ya ait bir mühimmat deposu Ukrayna tarafından vuruldu.

06:00 İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Roma'da görüştü. Açıklamada, Bakan Di Maio'nun İranlı muhatabına, Ukrayna'daki ihtilafla ilgili olarak mümkün olan en kısa sürede ateşkese varılması ihtiyacı ve iki taraf arasında müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin çok boyutlu yaklaşımını aktardığı kaydedildi.

05:00 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

04:00 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

03:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Rusya'ya yaptırım kapsamında alıkoyduğu, tamir için ülkede bulunan Kuzey Akım 1 türbinini, Almanya'ya iade etme kararını desteklediğini açıkladı.

02:00 Ukrayna'nın Donetsk bölgesine bağlı Çasov Yar şehrinin güneyindeki "Pivdeniy" yerleşimine Rus güçlerince 2 gün önce vurulan konutların enkaz alanında arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.