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Dünya

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan Bayraktar TB2 paylaşımı

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Bayraktar Tb'2 Siha'lar, Herson Bölgesinde Rus Konvoyunu Vurdu' ifadelerini kullanıldı.

27 Şubat 2022 Pazar 14:05 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 14:05
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Rusya'nın Ukrayna'nın işgalinin 4. gününde de bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Bayraktar TB2 SİHA'ların Herson Bölgesi'nde Rus konvoyunu vurma anlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabında "Bayraktar TB'2 SİHA'lar, Herson bölgesinde Rus konvoyunu vurdu" mesajı ile yaptığı paylaşımda o anların görüntülerini paylaştı.

Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüleri yayınladı. Paylaşımda, 'Ukrayna Genelkurmay Başkanı - Maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına' ifadelerine yer verildi.

  • Bayraktar TB2
  • Ukrayna Savunma Bakanlığı
  • Rusya

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