Ukrayna şehrinde Rus televizyon kanalları yayına başladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 118. gününe girdi.

Rus kanalları, Ukrayna'nın güneyinde bulunan Herson bölgesinde yayın hayatına başladı.

Rus ordusu tarafından yapılan açıklamada, Rus televizyon kanallarının bölgede ücretsiz şekilde yayın yapabilmesi için 7 televizyon kulesinin yeniden yapılandırıldığı aktarıldı.

Herson bölgesindeki Rusya destekli yönetimin Başkan Yardımcısı Kirill Stremousov ise, bölgenin "yıl sonundan önce" Rusya'ya katılabileceğini söyledi.

Herson'da daha önce Rus pasaportu dağıtılmaya başlanmıştı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

11:27 2021 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Rus gazeteci Dmitry Muratov, ödülünü Ukraynalı mülteci çocuklar yararına 103,5 milyon dolara sattı.

11:13 Ukrayna'nın Herson bölgesinde, Rus televizyon kanalları yayın yapmaya başladı.

11:07 Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, Rusya ile Avrupa arasında yaşanan enerji krizine yönelik ülkesinin, Avrupa pazarına güvenilir ve istikrarlı biçimde petrol ve gaz tedarikçisi olmaya devam edeceğini bildirdi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenskiy, Afrika kıtasının, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın "rehinesi" olduğunu söyledi.

06:00 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bilinçli şekilde küresel bir açlığı körüklediğini, sorumlunun ise AB yaptırımları olduğu algısını yaymaya çalıştığını söyledi.

05:00 Kanada Ulusal Savunma Bakanı Anita Anand, Kuzey Amerika kıta savunmasını modernize etmek için gelecek 6 yılda 4,9 milyar dolar harcayacaklarını bildirdi. Ukrayna krizi sonrası Kuzey Kutbu savunmasına ağırlık veren Kanada tarafı, açıklanan modernizasyon yatırımıyla bir radar istasyonları zinciri olan Kuzey Uyarı Sistemi'nin tamamını değiştirecek.

04:00 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkiv kentine gerçekleştirilen bombardıman sonucu Harkiv veterinerlik akademisi ve çevresinde hasar oluştu.

03:00 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşerek, Madrid Zirvesi öncesinde Ukrayna ve Avrupa'nın savunmasıyla ilgili birlik ve iş birliği mesajı verdi.