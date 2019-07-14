Ukrayna'da helikopterin düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna'nın Sumskoy bölgesinde Mİ-2 tipi bir helikopterin düşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
- AA
Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada, Mİ-2 tipi helikopterin, Sumskoy bölgesinin Yabloçnoye köyünün yakınlarında tarlalara püskürtme yapma sırasında düştüğü belirtildi.
Açıklamada, pilotun hayatını kaybettiği, kazanın meydana gelme sebebinin araştırıldığı ifade edildi.
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