İSTANBUL 15°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,5819
  • EURO
    7,2609
  • ALTIN
    343.208
  • BIST100
    88306.1
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukrayna'da maliye ve sağlık bakanlarının istifası kabul edildi
Dünya

Ukrayna'da maliye ve sağlık bakanlarının istifası kabul edildi

Ukrayna'da 4 Mart'ta görevlerine başlayan Maliye Bakanı İgor Umansky ve Sağlık Bakanı İlya Yemets'in istifaları kabul edildi.

AA30 Mart 2020 Pazartesi 15:51 - Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 15:51
ABONE OL

Ukrayna Parlamentosu Verhovna Rada'da yapılan oylamada, Umansky ve Yemets'in istifaları oy çokluğuyla onaylandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin mücadelede atılan adımlar nedeniyle eleştirilerin hedefi olan iki bakan da 4 Mart'ta görevlerine başlamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir süre önce yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisinin "sert bir darbe" alacağını belirterek, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile kredi anlaşması sağlanması için çeşitli adımların atılması gerektiğini savunmuştu.

Ukrayna hükümeti tarafından hazırlanan 2020'ye yönelik ekonomik görünüm raporunda, Kovid-19 salgını nedeniyle ülke ekonomisine ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,7'den eksi yüzde 3,9'a düşürülmüştü.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi yapıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı
Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

Koronavirüs tedavisiyle ilgili önemli adım: Rusya iddia etti, ABD onayladı

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi
500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

500 yıl sonra okunan ezanı böyle dinledi

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!
Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

Dünyada ülkelerin sağlık sistemleri bir bir çökerken Türkiye bir yenisini daha açıyor!

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı

ASELSAN'dan 'Yerli mühimmat' hamlesi... İlk test yapıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.