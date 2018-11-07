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Ukrayna'da ile Rusya arasında 'balıkçı' krizi

Ukrayna'da, hükümet tarafından ele geçirilen Rus balıkçı teknesi “Nord” un satışı için yapılan açık arttırma başarısız oldu.

  • star.com.tr
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Ukrayna, 25 Mart 'ta 10 mürettebat üyesiyle Rus balıkçı teknesi  "Nord" u gözaltına aldı. Rusya'nın Rus olduğunu iddia ettiği denizciler hakkında Ukrayna hükümeti tarafından yalanlama geldi ve balıkçıların Ukrayna vatandaşı olduğunu söylendi.
 
29 Ekim'de Rusya tarafından gözaltına alınan YAMK-0041 gemisinden yedi Ukraynalı denizci ile "Nord"un 9 üyesi takas edildi.
 
"Nord" un kaptanı hala Ukrayna'da hapiste tutuluyor. Mahkemeye çıkarılan kaptan kamu malına  zarar vermek ve "Kırım'ı yasadışı olarak ziyaret etmek" suçlamalarından beş yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.
 

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