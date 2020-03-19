AA 19 Mart 2020 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 18:09

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uluslararası seyahatlerde çeşitli önlemlerin alındığı belirtildi.

Buna göre, yurt dışından Tayland'a gelen yabancı yolcular, kendilerinde Kovid-19 bulunmadığına dair sağlık raporu ile 100 bin dolarlık sağlık sigortası bulundurmak şartıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Yurt dışından gelecek Tayland vatandaşlarının ise sadece sağlık sertifikasına sahip olması gerekiyor.



Hükümet Sözcüsü Naruman Pinyosinwat, önlemlerin hemen uygulanacağını ancak Sivil Havacılık Otoritesi'nin uygulama kılavuzlarını hazırlaması gerektiğini belirtti.

Önlemlerin uygulanabilirliği henüz belirsizliğini korurken, atılan adımın ülkeye gelen ziyaretçi sayısında düşüşe yol açması bekleniyor.