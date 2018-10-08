Ukrayna’da, NATO üyesi ülkelerinin katılımıyla Açık Gökyüzü-2018 isimli askeri hava tatbikatı başladı

Açıklamada, tatbikatın, uçuş mürettebatının ABD ve NATO üyesi diğer ülkelerin mürettebatı ile ortak uçuş kabiliyetini arttırma ve belirlenen görevleri birlikte yerine getirme amacıyla yapıldığı belirtildi.
Tatbikatın 19 Ekim’e kadar süreceği bildirildi.
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