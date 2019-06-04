Ukrayna'da akılalmaz olay! Devlet Başkanı devreye girdi

26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8216
  • 6,5549
  • 248.576
  • 90.345
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ukrayna'da tenekelere ateş eden sarhoş polisler, çocuğu öldürdü

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında, sarhoş oldukları belirtilen polislerin tabancasından çıkan kurşunun isabet ettiği bir çocuk, hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre olay, Kiev´e bağlı Pereyaslav-Hemelnitskiy ilçesinde yaşandı. Alkollü oldukları belirtilen iki polis memurunun, apartmanların yakınında alüminyum içecek kutularına, tenekelere ve bazı hedeflere ateş açarak "hedef vurma yarışması" yaptıkları sırada Kirill ismindeki 5 yaşındaki erkek çocuğunun başına serseri kurşun isabet etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, üç gün boyunca yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
 
POLİS OLAYIN ÜZERİNİ ÖRTMEYE ÇALIŞTI
 
Ukrayna Devlet Soruşturma Bürosu ve polis ekipleri, ilk incelemelere göre çocuğun oyun oynadığı sırada ayağının kaydığını, asfalta ve taşın üzerine düşerek başına darbe alması sonucu yaralandığının belirlendiğini duyurdu.
 
Ancak ameliyat sırasında çocuğun başına kurşun isabet ettiğinin anlaşılması sonrası yapılan "ek incelemede" olay yerinde mermi kovanları ve üzerlerine ateş açılan içecek kutuları bulundu. Bunun üzerine şüpheli iki polis memurunun silahlarına el konuldu.
 
Şüpheli polislerin suçunun kesinleşmesi halinde, Ukrayna yasalarına göre 150 ila 240 saat arasında kamu yararına çalışma veya en fazla 2 sene hapis cezasına  çarptırılabilecekleri belirtiliyor.
 

ZELENSKİ DEVREYE GİRDİ

Çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından Facebook hesabından bir mesaj yayımlayan Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, suçluların hak ettikleri cezaları alması için gereken tüm çabayı göstereceğini belirtti. Ukraynalı lider, "Tabii hiçbir şey onun ailesini ve yakınlarını teselli edemez. Ama ben Devlet Başkanı ve bir baba olarak şunu garanti ediyorum ki, suçluların adil cezaları alabilmeleri için her şeyi yapacağım. Hiçbir hafifletme olmayacak. Olayın üzeri örtülmeye çalışılmayacak" açıklamasını yaptı.
 
Bu trajediden ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Zelenski, "Vatandaşların güvenliğini sağlamakla yükümlü olan kişiler, sorumluluklarını bir an olsun akıllarından çıkarmamalılar" ifadelerini kullandı.

Tekmelediği duba uçağın kanadına düştü, işinden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İşte Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

İşte Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Çin'den ABD'ye karşı yeni 'ticaret savaşı' hamlesi

Çin'den ABD'ye karşı yeni 'ticaret savaşı' hamlesi

Meteoroloji uyardı: Bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Bayramın ilk günü sağanak bekleniyor

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram için tedbir açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan bayram için tedbir açıklaması

300 torunu sıraya girdi

300 torunu sıraya girdi

Beyaz Saray ile Pentagon arasında kriz: Talimat yerine getirilmemiş

Beyaz Saray ile Pentagon arasında kriz: Talimat yerine getirilmemiş

Oğlunu son kez görmek istedi... Feryadı yürekleri dağladı

Oğlunu son kez görmek istedi... Feryadı yürekleri dağladı

Ukrayna'da akılalmaz olay! Devlet Başkanı devreye girdi

Ukrayna'da akılalmaz olay! Devlet Başkanı devreye girdi
 

POPÜLER HABERLER

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Rusya yeni hava savunma sistemini test etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayram namazını Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldı

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

Bayram namazı saat kaçta? 2019 bayram namazı vakitleri!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA