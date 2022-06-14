Ukrayna'da toplu mezar bulundu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 111. gününe girdi. Ukrayna'nın Buça Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi. Açıklamada, 7 sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı.

Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti.

Klimenko, "Ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar" ifadelerini kullandı. Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını, haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıldığı bilgisini paylaştı.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar...

13:51 Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, "bir şekilde kışkırtılan ve önlenmeyen savaş" olarak tanımladığı Ukrayna-Rusya savaşının arkasındaki dramı göremediklerini ve burada ayrıca silah satışı ve bunları test etme çıkarı gözlemlediğini söyledi.

12:40 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Kentte bulunan yerel pazar merkezi de büyük zarar gördü.

12:28 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta hayatını kaybeden Rus askeri sayısının 32 bin 500'e ulaştığını bildirdi.

12:18 Ukrayna'nın Bucha Bölge Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

11:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Donbass'taki savaşın, Avrupa tarihindeki en acımasız savaşlardan biri olarak anılacağını belirterek, Ukrayna ordusu ve istihbaratının Ruslara karşı üstün geldiğini belirtti.

10:11 Rusya, Suudi Arabistan'ı geçerek Hindistan'ın, Irak'tan sonraki en büyük ikinci petrol tedarikçisi haline geldi.

09:00 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ülkenin doğusundaki Rusya sınırına yakın kentlerinden olan Harkiv'de savaşın başından bu yana yaşanan çatışmaların izleri bir çok noktada görülüyor. Kentte bulunan yerel pazar merkezi de büyük zarar gördü.

06:00 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ülkesinde işgal ettiği tüm toprakların kurtarılması için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

05:00 Rus ordusunun büyük bir kısmının kontrolünü ele geçirdiği Severodonetsk kentindeki durumu anlatan Luhanks Bölge Valisi Sergei Gaidai, Rus ordusu tarafından kente giden tüm köprülerin yıkıldığını açıkladı.

04:00 Ukrayna Tarım Bakanı Yardımcısı Taras Vysotskyi, Ukrayna'nın işgali nedeniyle Ukrayna'nın ekilebilir tarım alanlarının yüzde 25'ini kaybettiğini açıklayarak, Ukrayna'da tahıl hasadının neredeyse yarı yarıya düşmesinin beklendiğini ifade etti.

02:00 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın yol açtığı enerji krizini görüştü ve alternatif enerji kaynaklarına yönelmenin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kaldı.

01:00 Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk Halk Cumhuriyeti'ne düzenlediği topçu saldırısında bir pazar yerini vurduğu ve saldırıda 1'i çocuk toplam 3 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin de yaralandığı bildirildi.

00:45 Ukrayna, Rusya'nın ülkeyi işgali nedeniyle doğalgaz, kömür ve akaryakıt ihracatını geçici olarak durdurmaya karar verdiğini açıkladı.