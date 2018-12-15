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Ukrayna'da yeni tasarı: Rusya'ya tren seferleri durdurulsun

Rus erkeklere ülkeye giriş yasağı getirilen Ukrayna'da şimdi de Rusya´ya tren seferlerinin durdurulması gündemde.

  • DHA
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Ukrayna Altyapı Bakanlığı, Ukrayna ile Rusya arasında yolcu tren seferlerinin durdurulması yönünde parlamentoya yasa tasarısı sundu.
 
Ukrayna Altyapı Bakanı Vladimir Omelyan, bakanlığın tasarıyla ilgili parlamentodan yanıt beklediğini açıkladı.
 
Rusya´ya yolcu tren seferlerinin durdurulmasının Ukrayna´nın yararına olacağını belirten Bakan, bunun ülkenin altyapısının gelişimine katkı sağlayacağını savundu.
 
Omelyan, daha önce yaptığı açıklamada ise, "Geri kalmış, feodal Rusya´da çalışmanın bir anlamı yok. Ukrayna´da iş bulamayanlar Avrupa Birliği´ne gitmeliler" demişti.
 
Ukrayna ile Rusya arasında bugün yalnızca Ukrayna Demir Yolları´na ait yolcu trenleri sefer düzenliyor. Rusya Demir Yolları, Ukrayna seferlerini daha önce durdurmuştu.
 
İki ülke arasında yolcu hava taşımacılığı ise tamamen sonlandırılmıştı. Moskova-Kiev siyasi gerilimine rağmen Rusya, Ukrayna´nın en fazla dış ticaret yaptığı ülke olmayı sürdürüyor.
 
Kerç Boğazı´nda 25 Kasımda Rus ve Ukrayna savaş gemilerinin karşı karşı gelmesinin ardından Ukrayna´nın 10 ilinde sıkıyönetim ilan edilmişti. Ukrayna, 16-60 yaş arasındaki Rusya vatandaşı erkeklerin ülkeye girişini yasaklamıştı.

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