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Dünya

Ukrayna'daki uçak kazasının nedeninin teknik arıza ve uçuş ihlalleri olduğu açıklandı

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Oleg Uruskiy, Harkov kentinde 25 Eylül'de düşen askeri uçağın kaza nedeninin teknik arıza ve uçuş organizasyonundaki ihlaller olduğunu bildirdi.

AA07 Ekim 2020 Çarşamba 17:40 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:41
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Uruskiy, Facebook'tan yaptığı paylaşımda, havacılık, uçuş ve teknik olmak üzere 3 alt komisyon temsilcisinin kazaya ilişkin kendisini bilgilendirdiğini kaydetti.

Bulgulara göre kazaya sol motorda ve uçak basınç sensöründe oluşan arızanın neden olduğunu belirten Uruskiy, ayrıca uçuşun gerçekleştirilmesi ve organizasyonunda ihlaller tespit edildiğini aktardı.

Uruskiy, Devlet İnceleme Komisyonu'nun halen çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

- Uçak kazası

Ukrayna'nın Harkov kentinde 25 Eylül'de AN-26 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 26 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi ağır yaralanmıştı.

Eğitim uçuşu yaptığı aktarılan uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu belirtilmişti.

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