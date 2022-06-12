Ukrayna'dan 2 ülkeye tahıl koridoru açıldı: Bu rotalar mükemmel değil

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, tüm dünyaya zarar vermeye devam ediyor. Dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna, savaş nedeniyle tahıl ihraç edemiyor. Bu durum dünyada büyük bir gıda krizini tetiklerken, Ukrayna İçişleri Bakanı Dmitro Senik, Polonya ve Romanya'ya doğru 2 tahıl koridoru açıldığını bildirdi. Rus saldırıları nedeniyle, Ukrayna'nın Karadeniz'de tahıl ihracatını durdurmak zorunda kaldığını, bunun da fiyatları yükselterek küresel gıda güvenliğini tehdit ettiğini belirten Senik, Baltık ülkeleri ile üçüncü bir tahıl koridoru açılması için görüştüklerini açıkladı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPIYORUZ"

Polonya ve Romanya'ya ne kadar tahıl ihraç edildiği veya edileceği hakkında detay vermeyen Senik, "Bu rotalar mükemmel değil, çünkü belirli darboğazlar oluşturuyor. Ancak bu arada rotaları geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.