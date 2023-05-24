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Dünya

Ukrayna'dan Afrika ülkelerine tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

AA24 Mayıs 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Afrika ülkelerine tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısı
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Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki resmi temasları sonrası açıklama yapan Kuleba, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı Afrika ülkelerinden destek istedi.

Kuleba, "Tarafsızlık çözüm değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan davranışına karşı tarafsız kalarak çok yakınınızda meydana gelebilecek sınır ihlallerine ve toplu suçlara tarafsızlığa işaret ediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Afrika ülkelerinin birbiri için önemli olduğunun altını çizen Kuleba, hem ülkesinin hem de Rusya'nın Afrika ülkelerine önemli miktarda tahıl sağladığını hatırlattı.

Kuleba'nın Afrika turu Etiyopya haricinde Ruanda ve Fas'ı kapsıyor.

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