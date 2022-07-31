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Dünya

Ukrayna'dan ''Donetsk'' kararı! ''Zorunlu tahliye'' emri verildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 158. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Donetsk bölgesinde artan Rus saldırılarının ardından Donetsk halkına 'zorunlu tahliye' emri verdi.

Ajanslar31 Temmuz 2022 Pazar 10:05 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 158. gününe girdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya ile şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki halka "zorunlu tahliye" emri verdi. Savaşın sürdüğü Donetsk ve Luhansk'ın da içinde bulunduğu Donbass bölgesinde halen yüz binlerce insanın yaşadığını söyleyen Zelenski, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus ordusunun öldürmeye zamanı o kadar az olur. Birçok kişi ayrılmayı reddediyor ama yine de bunun yapılması gerekiyor. Fırsatınız varsa, Donbass'taki savaş bölgelerinde kalanlarla konuşun ve lütfen onları ayrılmanın gerekli olduğuna ikna edin" diyerek, ayrılan sakinlere tazminat verileceğini de ifade etti. Tahliyelerin kış aylarına kadar tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı Cuma günü yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, Donetsk'teki Olenivka bölgesinde bulunan bir hapishaneyi ABD yapımı HIMARS roketleriyle vurduğunu, 40 Ukraynalı esirin hayatını kaybettiğini, 75 asker ve 8 cezaevi personelinin de yaralandığını bildirmişti.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR:

10:41 Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Olenivka'daki saldırıya ilişkin Rusya'yı suçlayarak, Rusya'nın 'terör devleti' olarak tanınması gerektiğini belirtti

10:30 Rusya Savunma Bakanlığı, Olenivka'da meydana gelen ve 50 Ukraynalı savaş esirinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden yetkilileri soruşturma için davet etti

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