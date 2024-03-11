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Dünya

Ukrayna'dan Papa Francis'e 'beyaz bayrak' tepkisi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Papa Francis'in Ukrayna'ya yönelik yaptığı ‘Rusya ile anlaşma ve beyaz bayrak çekme cesaretini gösterme' çağrısına yanıt verdi. Kuleba, “Bayrağımız sarı ve mavidir. Asla başka bir bayrak çekmeyeceğiz” dedi.

DHA11 Mart 2024 Pazartesi 10:45 - Güncelleme:
Ukrayna'dan Papa Francis'e 'beyaz bayrak' tepkisi
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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, yaptığı açıklamada, "En güçlü olan, iyi ve kötü arasındaki savaşta, onları aynı kefeye koymaya çalışmak ve buna 'müzakere' demek yerine iyinin yanında durandır. Aynı zamanda, beyaz bayrak söz konusu olduğunda, Vatikan'ın bu stratejisini 20'nci yüzyılın ilk yarısından biliyoruz. Geçmişin hatalarını tekrarlamaktan kaçınmaya, Ukrayna'yı ve halkını yaşamları için verdikleri haklı mücadelede desteklemeye çağırıyorum. Bayrağımız sarı ve mavidir. Bu bayrakla yaşar, ölür ve galip geliriz. Asla başka bir bayrak çekmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Papa Francis, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Ukrayna'ya Rusya ile anlaşma ve 'beyaz bayrak çekme cesaretini' gösterme çağrısında bulunmuştu. Francis, "En güçlü olan, duruma bakan, insanları düşünen ve beyaz bayrak cesaretine sahip olan ve müzakere edendir" demişti.

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