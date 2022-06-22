Ukrayna'dan Rus birliklerine karşı taarruz operasyonu

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla Ukrayna'da başlatılan askeri harekat 119. gününe girdi. Ukrayna askeri birliklerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürüttükleri bildirildi.

Ukrayna'nın Güney Savunma Kuvvetlerinin Basın Servisi Başkanı Nataliya Gumenyuk, yerel televizyon kanallarının ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Herson bölgesinde taarruz operasyonu yürüttüklerini ancak Rus birliklerinden kontrolleri geri alınan yerleşimlerin güvenlik açısından açıklanmadığını söyledi.

Gumenyuk, "Karşı taarruz operasyonunda, bizi doğu yönünde önemli ölçüde ilerleten başarılarımız var. Ama şu anda kurtardığımız yerleşim yerlerini düşman birliklerinin yeniden güçlü ve acımasız hava saldırılarına maruz bırakmamak için açıklamıyoruz." diye konuştu.

Yılan Adası'nda da operasyonun devam ettiğini ve Ukrayna birliklerince düzenlenen saldırıda karşı tarafın önemli kayıplar verdiğini aktaran Gumenyuk, "Pantsir tipi uçaksavar füze sisteminin tamamen imha edilecek kadar büyük ölçüde hasar gördüğünü ve radar istasyonunun devre dışı bırakıldığını biliyoruz." dedi.

- ZELENSKİ: HERSON BÖLGESİNİ YAVAŞ YAVAŞ KURTARIYORUZ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski da gece video mesaj yoluyla yaptığı açıklamada, Luhansk bölgesinde savunmayı güçlendirdiklerini belirterek "Güneyde Mıkolayiv'i, Zaporijya'yı savunuyoruz, Herson bölgesini de yavaş yavaş kurtarıyoruz." dedi.



Daha önce yapılan açıklamada, Ukrayna güçlerinin son 24 saatte güney yönünde 150 saldırı gerçekleştirdiği bildirilmişti.

Öte yandan, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin Luhansk bölgesinin idari sınırlarına ulaşmak için Severodonetsk ve Bahmut yönlerinde yoğunlaşmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Donetsk bölgesindeki Uglegorsk Termik Santrali yönünde düşman saldırısının püskürtüldüğü de kaydedildi.

Mıkolayiv Askeri İdari Bölgesi Başkanı Vitaliy Kim ise kente Rus birlikleri tarafından 7 adet füze fırlatıldığını duyurdu.

İşte dakika dakika bölgede yaşananlar:

14:55 Finlandiyalı enerji şirketi Fennovoima, Rus nükleer şirketi Rosatom ortaklığıyla kurulması planlanan nükleer santral projesinden vazgeçildiğini ve sahadaki personel sayısının azaltılacağını duyurdu.

14:37 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da Mıkolayiv bölgesinde Su-25 ile Dnipro bölgesinde Mig-29 savaş uçaklarını düşürdüklerini bildirdi.

14:16 Ukrayna askeri birliklerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde Rus ordusuna karşı taarruz operasyonu yürüttükleri bildirildi.

14:07 Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyelik sürecini desteklediğini bildirdi.

14:05 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna tahılının yabancı gemiler ile çıkarılmasını sağlamaya hazır olduklarını söyledi.

13:00 Estonya, bir Rus helikopteri tarafından hava sahasının ihlal edilmesini protesto etmek için dün Rus Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

12:45 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat'tan bu yana süren savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 34 bin 230'a çıktığını duyurdu.

12:42 Rusya Dışişleri Bakanlığı mevcut tahıl ve gübre krizinin kendilerinden kaynaklanmadığını belirterek, "Yıl sonuna kadar dünya pazarlarına yaklaşık 25 milyon ton tahıl ve en az 22 milyon ton gübre tedarik edebileceğiz" açıklamasında bulundu.

12:00 Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde AB üyeliğine verilen destek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra arttı.

11:45 Rusya'nın Ukrayna sınırına sekiz kilometre mesafede bulunan Novoshakhtinsk petrol rafinerisinde yangın çıktı.

09:50 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 324 çocuğun hayatını kaybettiği, 592 çocuğun ise yaralandığı açıklandı.

09:30 Rusya'nın, Ukrayna'ya karşı açtığı savaş devam ediyor. Ukrayna ve Rus güçleri arasında savaşın başlarında şiddetli çatışmaların yaşandığı başkent Kiev yakınlarındaki İrpin kentinde Ukraynalı vatandaşlar normal yaşamlarına dönmeye çalışıyor.

06:00 Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait Su-25 tipi savaş uçağının Rusya'nın Ukrayna sınırında bulunan Rostov kentinde düştüğü bildirildi.

05:00 ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, sürpriz bir ziyaretle Ukrayna-Polonya sınırında Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova ile bir araya geldi.

04:00 Batı Afrika'da bir ada ülkesi olan Kabo Verde, Rusya-Ukrayna savaşının Afrika kıtasında yarattığı etkiler nedeniyle ekonomik ve toplumsal acil durum ilan etti.

04:30 Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck, Rusya'nın teknik sorunlar gerekçesiyle Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya doğal gaz sevkiyatında kesinti yapmasını "ekonomik saldırı" olarak değerlendirdi.

03:00 ABD'nin büyük petrol üreticilerinden Chevron, artan petrol fiyatları nedeniyle büyük petrol şirketlerini eleştiren ABD Başkanı Biden'a yönelik bir mektup kaleme aldı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ağırlaşan küresel arz ve talep dengesizliklerinin kolay çözümü olmadığına işaret eden Wirth, bu durumun siyasi retorikten ziyade düşünceli bir eylem ve birlikte çalışmaya istekli olmakla ele alınabileceğini kaydetti. Wirth, Biden'ın büyük petrol şirketlerine yönelik eleştirilerini reddederek petrol fiyatlarını aşağı çekmek ve arzı artırmak için yaklaşım değişikliği gerektiğini ifade etti.

02:00 İtalya'da Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, Ukrayna'ya silah yardımı konusunda fikir ayrılığına düştüğü partisi 5 Yıldız Hareketi'ni (M5S) bıraktığını açıkladı.

01:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'da bir ABD vatandaşının daha yaşamını yitirdiğini doğrularken, Beyaz Saray da Rusya'nın ölen kişinin Cenevre Anlaşması kapsamında olmadığı açıklamasına tepki gösterdi.

00:00 İtalya Başbakanı Mario Draghi, ülkesinin Avrupa Birliği (AB) ve G7'deki ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı desteklemeyi sürdüreceğini söyledi.