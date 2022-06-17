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Dünya

Ukrayna'dan Rus vatandaşları için vize kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus vatandaşlarına vize uygulama kararı aldıklarını bildirdi.

AA17 Haziran 2022 Cuma 15:50 - Güncelleme:
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Zelenskiy, Telegram kanalından Ukrayna ile Rusya arasındaki vizesiz seyahat uygulamasına ilişkin açıklama yaptı.

Söz konusu uygulamanın kaldırılacağını belirten Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna, Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulaması getiriyor. Devletimizin ulusal güvenliği, zegemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu'na Rus vatandaşlarının, Ukrayna topraklarına giriş uygulamasında değişiklik yapmayı önerdim. Bakanlar Kurulu'nun, Rusya ve Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasının feshedilmesine ilişkin bugün karar alması bekleniyor."

Zelenskiy, Rus vatandaşları için vize uygulamasının 1 Temmuz itibarıyla başlayacağını ifade etti.

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