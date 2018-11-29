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Ukrayna'dan ülkesinde yaşayan Ruslara kısıtlama uygulama kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Ukrayna'da yaşayan Rus vatandaşlarına kısıtlama uygulayacaklarını açıkladı.

  • star.com.tr
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Reuters haber ajansının aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Rusya'nın 3 Ukrayna gemisine ve mürettebatına alıkoymasına karşılık olarak, ülkesinde yaşayan Rus vatandaşlarına kısıtlama uygulayacaklarını açıkladı.
 
Poroşenko, bu hafta Ukrayna'da başlatılan sıkıyönetim yasasının, Ukraynalıların seyahat, para çekme veya döviz alımlarını kısıtlamayacağını, ancak Rusların bazı kısıtlamalarla karşılaşacağını ifade etti.
 
Rusya, geçtiğimiz pazartesi günü Karadeniz ile Azak Denizi arasındaki Kerç Boğazı'nda Rus karasularını ihlal ettikleri gerekçesiyle üç Ukrayna gemisini mürettebatıyla beraber alıkoymuştu.

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