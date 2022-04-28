Ukraynalı asker eşlerinden Başkan Erdoğan'a çağrı: Mariupol'ü kurtarın

Rusya, 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna işgalinde liman kenti Mariupol'de kısmi kontrolü sağladı. Ukraynalı askerler kentin bir noktasında bir grup siville birlikte Rus ordusu tarafından kuşatıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordudan bu bölgeyi sıkı şekilde kuşatma altında tutmasını isterken operasyon yapılmaması emri verdi. Putin, kararına gerekçe olarak Rus asker kaybı yaşamak istememesini gösterdi.

Kentte sıkışan Ukraynalı askerler ile siviller ise su ve gıda stoklarının bitmeye başladığını belirterek dünyadan yardım istedi. Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev'de toplanan bir grup gösterici Mariupol için dünyadan destek istedi.

Birleşmiş Milletler ve Kızılhaç'a çağrı yapan göstericiler, "Erdoğan, Mariupol'ü kurtar ve Erdoğan lütfen Mariupol'da koridor kur" diye slogan attı.,

Ukrayna askeri olan eşi Azovstal fabrikasında kuşatma altında kalan Julia adılı kadın önderliğindeki grup, "Mariupol'ü kurtarın" pankartları açtı.