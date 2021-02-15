Ukraynalı askerlere bombalı saldırı: 3 ölü

star.com.tr 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:50 - Güncelleme: 15 Şubat 2021 Pazartesi 23:50

Ukrayna'nın doğusunda yer alan Donbas kentindeki Novoluhanske köyü yakınlarında meydana gelen patlamada üç Ukraynalı asker öldü.

14 Şubat'ta Ukrayna Savunma Bakanlığı, önceden yerleştirilmiş bir patlayıcının patlaması sonucu üç askerin yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Yaşanan patlamadan üç gün önce, Donetsk'te yaşanan çatışmalarda iki Ukrayna askeri daha hayatını kaybetmişti. Son bir hafta içerisinde ölen Ukrayna askeri sayısı 5'e yükseldi.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, orduya, olayın soruşturulması talimatı verdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı dilerken, askeri birlik ve yetkililerin olay yerinde soruşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

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