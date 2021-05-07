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Dünya

Ukraynalı bakan yardımcısı neye uğradığını şaşırdı! Canlı yayına davetsiz misafir

Ukrayna'da bir canlı yayına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması, kedisi tarafından bölündü. O anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

DHA07 Mayıs 2021 Cuma 12:59 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 12:59
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Ukrayna'da yayın yapan Ukraine24 kanalına video konferans yoluyla bağlanan Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Anton Geraşçenko'nun konuşması, 'davetsiz' bir misafir tarafından bölündü.

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Geraşçenko'nun ekranında kedisinin kuyruğu görüldü.

Programın sunucusu Natasha Vlaschenko, Bakan Geraşçenko'ya "Ne kadar hoş. Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı ile birlikte canlı yayına çıkmaya çalışan kim?" diye esprili bir şekilde soru yöneltti.

Geraşçenko, daha sonra kediyi kucağına alarak stüdyodakilere gösterdi. O anlar stüdyoda gülüşmelere neden oldu.

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