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Dünya

Ukraynalı genç Belçika'da kazı kazandan 500 bin avro kazandı

Ukraynalı bir genç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynadığı 5 avroluk kazı kazandan 500 bin avroluk ikramiye elde etti.

AA12 Haziran 2023 Pazartesi 20:09 - Güncelleme:
Ukraynalı genç Belçika'da kazı kazandan 500 bin avro kazandı
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Belçika Ulusal Piyango İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ukraynalı bir mülteciye, oynadığı 5 avro değerindeki kazı kazandan 500 bin avroluk ödül çıktığı duyuruldu.

Talihlinin cinsiyetinin erkek, yaş aralığının 18-24 olduğu ve bir yıldır Brüksel'de yaşadığı bildirilen açıklamada, Ukraynalı gencin, savaş bittiğinde ülkesine dönmeyi ve bu parayla yeniden inşa çalışmalarına katkıda bulunmak istediğini belirttiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Ulusal Piyango İdaresi Sözcüsü Joke Vermoere'nin "Duyguları çok karışıktı. Aklı, Ukrayna'daydı. Ülkesi bu haldeyken sevinmesi elbette zordu ancak aynı zamanda kazandığı için de çok mutlu ve umut doluydu." ifadelerine yer verildi.

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