İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Eylül 2022 Çarşamba / 11 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2315
  • EURO
    18,1582
  • ALTIN
    1002.95
  • BIST100
    3402.81
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ukraynalı yetkililer, Kırım'daki Rus üslerinin Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı
Dünya

Ukraynalı yetkililer, Kırım'daki Rus üslerinin Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı

Ukraynalı yetkililer, Kırım'daki Rus üslerinin ağustosta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu teyit etti.

AA7 Eylül 2022 Çarşamba 17:37 - Güncelleme:
ABONE OL

Ukraynskaya Pravda sitesinde yer alan habere göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy, Ukrayna Parlamentosu Verhovnaya Rada'nın Ulusal Güvenlik Komitesi Birinci Yardımcısı Mihayil Zabrodskiy ile Ukrayna Devlet Haber Ajansı Ukrinform için makale kaleme aldı.

"2023'te askeri kampanyanın sağlanması için perspektifler: Ukrayna bakışı" konulu makalede, yetkililer Kırım'daki Rus üslerinin ağustosta Ukrayna füzeleriyle vurulduğunu doğruladı.

Makalede, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin fiziksel anlamda Kırım topraklarına yönelik başarılı çabalarının durumu değiştirebileceğini gösterdiğine işaret edilerek, "Bu yaklaşımın doğruluğuna ikna edici bir örnek, bu yıl Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savaş halini fiziksel olarak işgal altındaki Kırım topraklarına taşıması oldu. Burada Saki havaalanı başta olmak üzere düşmanın Kırım'daki hava üslerine bir dizi başarılı füze saldırısından bahsediyoruz." ifadesine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.