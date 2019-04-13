Ukrayna’nın Londra büyükelçiliği yanında 10 silah sesi
Londra’nın batı kesiminde Ukrayna büyükelçiliği yakınlarında 10 el silah sesi duyulduğu bildirildi. Silah sesi üzerine polisler Holland Park, Kensington’a geldi. Saldırının ardından Ukrayna'nın Londra Büyükelçilik binası kapatıldı.
- İHA
Görgü şahitleri bölgede 10 kadar silah sesi duyduğunu söyledi. Bir görgü şahidi bir kişinin büyükelçilik yakınında bir arabadan silah atıldığını polisin de ateşle karşılık verdiğini söyledi. Polis silah sesi duyulan bölgeyi kordon altına aldı.
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