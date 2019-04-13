Ukrayna’nın Londra büyükelçiliği yanında 10 silah sesi

Görgü şahitleri bölgede 10 kadar silah sesi duyduğunu söyledi. Bir görgü şahidi bir kişinin büyükelçilik yakınında bir arabadan silah atıldığını polisin de ateşle karşılık verdiğini söyledi. Polis silah sesi duyulan bölgeyi kordon altına aldı.