Ukrayna'nın Sumi kentinde büyük çaplı yangın

IHA 23 Mart 2022 Çarşamba 05:32 - Güncelleme: 23 Mart 2022 Çarşamba 05:32

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında en çok vurulan kentlerden olan Sumi kentinde yapılan son saldırılarda büyük bir yangın çıktı.

Sumi Valisi Dmitry Zhivitsky yaptığı açıklamada, kentte çıkan yangının yoğun Rus bombardımanı ve sokak çatışmaları nedeniyle söndürülemediğini belirterek, "Trostyanets sivil yerleşim alanında dün başlayan çatışmalar bugün de devam ediyor. Trostyanets'te çok büyük bir yangın çıktı. Çatışmalar nedeniyle yangın söndürülemiyor. Trostyanets sakinlerine sesleniyorum. Yoğun bombardıman ve sokak çatışmaları devam ediyor. Yoğun duman olabilir. Lütfen pencerelerinizi kapalı tutun, sığınaklarda kalın" ifadelerini kullanarak kent halkına seslendi.

Zhivitsky açıklamasında, kent halkını uyarırken yangının çıkma nedenine ve yangının ne kadarlık bir alanda etkili olduğu konusunda bilgi vermedi.