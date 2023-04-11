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Dünya

Ukrayna'ya 100 Leopard 1 tankı gönderecekler

Danimarka Savunma Bakanı vekili Troels Lund Poulsen, yaz mevsimi başlamadan önce Ukrayna'ya yaklaşık 100 adet Leopard 1 tankı göndereceklerini açıkladı.

IHA11 Nisan 2023 Salı 11:43 - Güncelleme:
Ukrayna'ya 100 Leopard 1 tankı gönderecekler
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Danimarka Savunma Bakanı vekili Troels Lund Poulsen, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile Ukrayna'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Poulsen ve Reznikov ortak basın toplantısı düzenlendi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini belirten Poulsen, bu kapsamda çeşitli silah yardımları yapacaklarını açıkladı. Ukrayna'ya Leopard 1 tankı göndermeye hazırlandıklarını belirten Poulsen, "Yaz mevsiminden önce Ukrayna'ya Leopard 1 tankı teslim etmeye başlayacağız. Daha sonra ise umut ediyoruz ki yılın ilk yarısında yaklaşık 100 Leopard 1 tankını Ukrayna'ya bağışlayacağız. Bunun Ukrayna ordusu için önemli olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Reznikov ise "Yakın zamanda Danimarka aksanı ile kükreyen Leopardları duyacağız" ifadelerini kullandı.

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