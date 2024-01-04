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Dünya

Ukrayna'ya 203 milyar dolardan fazla yardım sağlandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığını ve bu kapsamda 203 milyar dolardan fazla para harcadığını açıkladı.

AA4 Ocak 2024 Perşembe 23:17 - Güncelleme:
Ukrayna'ya 203 milyar dolardan fazla yardım sağlandı
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Rusya ile savaş çerçevesinde yabancı ülkelerin Ukrayna'ya silah ve mali desteğine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'ya 54 ülkenin yardım sağladığı kaydedilen açıklamada, Kiev için 203 milyar dolardan fazla para harcandığı aktarıldı.

ABD ve NATO üyesi ülkelerin 500'den fazla uzay aracının (uydu vb.) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerin çıkarına çalıştığı belirtilen açıklamada, 70'ten fazla askeri ve özel istihbarat kurumunun ve ABD'den 20 binden fazla Starlink uydu sistemi terminalinin Ukrayna ordusuna yardım ettiği ifade edildi.

Yabancı ülkelerin Ukrayna'ya 1600'den fazla topçu ve roket sistemi ile 200'den fazla hava savunma sistemi gönderdiği belirtilen açıklamada, bu ülkelerin 5 bin 220'den fazla tank ve zırhlı aracını, 23 binden fazla insansız hava aracını Kiev'e sevk ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Rus ordusuna karşı savaşmak üzere bugüne kadar Ukrayna'ya 13 bin 500'den fazla yabancı paralı savaşçının geldiği; bunların 8 bin 500'ünün Avrupa, 1700'ünün Asya, 5 bin 900'ünün Kuzey ve Güney Amerika, 220'sinin Kuzey Afrika ülkelerinden olduğu belirtildi.

Söz konusu yabancı paralı savaşçıların 5 bin 900'ünün etkisiz hale getirildiği, 5 bin 600'ünün kaçtığı ifade edilen açıklamada, 1900 yabancı paralı savaşçının çatışmalara katılmaya devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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